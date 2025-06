Israel busca garantir a segurança de estrangeiros em meio a ataques, afirma governador de Rondônia

O governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, conversou com o Conexão Record News desta segunda-feira (16) sobre a situação em Israel em meio aos ataques do Irã . Rocha comenta que as autoridades israelenses se dedicam a evacuar todos os estrangeiros que se encontram no país, mas em condições de segurança. “O que eu vejo é que eles estão preocupados com todos, os de fora também”.



O político ressalta que existe um sistema de alertas sonoros para que a população busque abrigo em casos de ataques militares. O país possui um mecanismo de defesa elaborado, o Domo de Ferro , que intercepta mísseis de maneira rápida. Entretanto, os destroços podem atingir a população civil, que se encontra no chão.



Sobre o trabalho da diplomacia do Brasil em conseguir resgatar os brasileiros em Israel, o governador afirma que a equipe trabalha para que todos consigam se manter seguros. Ele também diz que o esforço de fuga tem priorizado aqueles com algum tipo de comorbidade, seja ela física ou mental.