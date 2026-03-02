Logo R7.com
Israel lança ataques contra grupo terrorista no Líbano

Um dos alvos era oficial do alto escalão do Hezbollah; mais de 30 pessoas morreram

Conexão Record News|Do R7

Na madrugada desta segunda (2), Israel lançou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no sul de Beirute e em cidades próximas à fronteira com o Líbano. O exército israelense confirmou que um dos alvos era um oficial sênior do grupo. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas.

