Israel lança ataques contra grupo terrorista no Líbano

Na madrugada desta segunda (2), Israel lançou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no sul de Beirute e em cidades próximas à fronteira com o Líbano. O exército israelense confirmou que um dos alvos era um oficial sênior do grupo. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas.



