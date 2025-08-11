J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance , afirmou em uma declaração à imprensa que os países envolvidos diretamente no conflito armado russo-ucraniano não ficarão felizes com os termos sugeridos por Donald Trump , a fim do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.



Para o político, apesar dos Estados Unidos estarem buscando uma solução que beneficie ambos os países, eles permanecerão na posição de descontentamento com qualquer tipo de acordo.



Em entrevista para o Conexão Record News desta segunda (11), o analista internacional Vladimir Feijó explicou que os dois lados da guerra traçaram uma espécie de linha vermelha, imaginando que a sua atuação e a pressão de aliados internacionais permitissem insistir nesse ponto de vista sem concessões. "Enquanto isso, infelizmente, a gente vê a vida de milhões de cidadãos afetada, não só os que estão na linha de batalha, mas os milhões que já se regugiaram", afirmou o especialista.



Segundo Feijó, apesar dos políticos norte-americanos estarem trabalhando para que um acordo entre Rússia e Ucrânia seja firmado, Donald Trump aprecia o modo prático e presencial, para que, quando os detalhes forem realmente acertados, o tradicionalismo político possa entrar em ação.



“Eu não descarto a possibilidade também de que tanto Vladimir Putin quanto Donald Trump não confiam na diplomacia tradicional e estão preferindo presencialmente fechar o acordo entre si, e aí, num outro momento, é que, com o texto já detalhado, eles assinariam esse acordo”, expressou o professor.