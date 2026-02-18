Keir Starmer e Donald Trump conversam por telefone

O primeiro-ministro britânico conversou por telefone com Donald Trump. Durante a ligação, os líderes discutiram as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e sobre o programa nuclear do Irã.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!