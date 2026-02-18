Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Keir Starmer e Donald Trump conversam por telefone

Líderes falaram sobre reuniões entre Rússia e Ucrânia, além de negociações entre EUA e Irã

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O primeiro-ministro britânico conversou por telefone com Donald Trump. Durante a ligação, os líderes discutiram as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e sobre o programa nuclear do Irã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • donald-trump
  • reino-unido
  • ira

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.