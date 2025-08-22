Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos mortos ao combater pela Rússia na guerra

O líder Kim Jong-un prestou homenagens aos soldados norte-coreanos mortos em combates na Ucrânia. Em 2024, 10 mil combatentes foram enviados à Rússia para lutar na região de Kursk. Segundo agências de inteligência sul-coreanas, quase 600 deles morreram e milhares ficaram feridos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (22), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, diz que “esse envio de tropas norte-coreanas ao território russo para combate na Ucrânia mostra claramente uma posição de parceiro confiável” entre os dois países.



Segundo Pasquarelli, a atitude serve como “recado direto” para o Japão e para a Coreia do Sul , principalmente, que “é um rival histórico da Coreia do Norte”. Para o especialista, “enquanto a Coreia do Norte cede uma parte dos seus combatentes, ela espera de alguma maneira ter uma tecnologia em troca para se preparar para um eventual conflito”.