Lei da Ficha Limpa completa 15 anos com êxito, mas população deve estar atenta, diz professor

A Lei da Ficha Limpa completa 15 anos nesta quarta-feira (4). Resultado de iniciativa popular que obteve mais de um milhão de assinaturas, o texto alcançou nomes como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030. Juízes dão interpretação expansiva às regras, que parlamentares tentam modificar no Congresso .



Em análise ao Conexão Record News , Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional da UFF (Universidade Federal Fluminense), destaca o sucesso do projeto, principalmente no fator da inelegibilidade, com a possibilidade da condenação colegiada. Tal fator, segundo Sampaio, representa um grande avanço contra a corrupção.