Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lei que amplia a responsabilidade das plataformas digitais sobre crianças entra em vigor

Texto estabelece regras para proteger menores de idade no ambiente virtual

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que visa proteger menores de idade no ambiente virtual, entrou em vigor nesta terça-feira (17).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Adolescentes
  • Crianças
  • exploracao-infantil
  • redes-sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.