Liquidação do banco Master causa incerteza entre correntistas

Processo deve impactar 515 trabalhadores diretos e mais de 12 milhões de clientes

A recente liquidação do Banco Master trouxe apreensão entre seus clientes e investidores. Aqueles que possuem saldo de até 250 mil reais têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas precisam se cadastrar no aplicativo do FGC para resgatar os valores. A lista de credores ainda está sendo aguardada pela instituição.

