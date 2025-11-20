Liquidação do banco Master causa incerteza entre correntistas

A recente liquidação do Banco Master trouxe apreensão entre seus clientes e investidores. Aqueles que possuem saldo de até 250 mil reais têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas precisam se cadastrar no aplicativo do FGC para resgatar os valores. A lista de credores ainda está sendo aguardada pela instituição.



