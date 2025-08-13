Lula diz que não desistiu de moeda própria do Brics; 'fala é sensível', avalia economista

"Tem que ter habilidade política, geopolítica principalmente, e se preparar economicamente", avalia o economista Rodrigo Simões sobre a fala do presidente Lula a respeito de uma moeda própria do Brics . Para ele, o Brasil precisa equilibrar o discurso interno com a postura nas relações internacionais, especialmente diante do momento sensível com os Estados Unidos .



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (13), Simões afirma que o mundo vive uma reorganização econômica, com países priorizando ajustes internos antes de ampliar acordos externos. Ele cita que nações com déficit na balança comercial, como os Estados Unidos, enfrentam saída maior de recursos do que entrada, o que afeta a economia e aumenta tensões globais.



