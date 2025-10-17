Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lula instala conselho para tratar de minerais críticos

Colegiado vai assessorar governo em estratégias para o setor

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente do CNPM (Conselho Nacional de Política Mineral) e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação de um grupo especial para tratar de minerais críticos e estratégicos, matérias-primas disputadas por potências como Estados Unidos e China.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • Brasil
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.