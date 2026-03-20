Lula visita instalações da refinaria Gabriel Passos em MG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as instalações da refinaria Gabriel Passos em Minas Gerais, nesta sexta-feira (20), onde acompanhou o anúncio de investimentos de R$ 9 bilhões para ampliar o processamento de petróleo. Com a medida, 36 mil empregos devem ser gerados na próxima década.



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