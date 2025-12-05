Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Macron destaca que união entre Europa e Estados Unidos é fundamental para aopio à Ucrânia

Presidente francês enfatiza papel crucial da União Europeia e dos EUA em visita à China

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

>Durante uma visita à China, Emmanuel Macron, presidente da França, destacou a importância da união entre Europa e Estados Unidos para promover a paz na Ucrânia. Ele ressaltou que essa parceria é essencial para garantir um acordo duradouro e sólido.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • estados-unidos
  • ucrania
  • emmanuel-macron
  • europa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.