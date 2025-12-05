Macron destaca que união entre Europa e Estados Unidos é fundamental para aopio à Ucrânia

>Durante uma visita à China, Emmanuel Macron, presidente da França, destacou a importância da união entre Europa e Estados Unidos para promover a paz na Ucrânia. Ele ressaltou que essa parceria é essencial para garantir um acordo duradouro e sólido.



