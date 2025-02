‘Mercado de veículos elétricos vem sofrendo’, diz especialista sobre quedas em ações da Tesla

Elon Musk , CEO da Tesla , perdeu o equivalente a R$ 242 bilhões somente no mês de fevereiro. A queda se deu porque grande parte da fortuna do magnata é composta por ações da empresa automotiva, que caíram com o crescimento de algumas de suas concorrentes no mercado. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (12), Antônio Jorge Martins, coordenador da Fundação Getúlio Vargas para cursos da área automotiva, comentou o assunto.



“O mercado de veículos elétricos vem sofrendo por conta de alguns fatores negativos que passaram a ocorrer nos últimos tempos, como a dificuldade de venda de seminovos. Porque na medida em que você utiliza muito o veículo elétrico, chega um momento em que ele precisa repor uma nova bateria, e o custo da bateria é representativo dentro do preço final dos veículos elétricos. Um segundo fator é a inexistência de estações de recarga à altura dos consumidores que se valem dos veículos elétricos”, aponta o especialista.