Mercado está dividido sobre reunião do Copom; entenda o porquê

O mercado está dividido sobre a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) que define a taxa básica de juros (Selic) nesta quarta (18). Alguns analistas defendem que os juros devem aumentar devido a “uma inflação de serviços ainda muito longe da meta”, segundo o economista Mauro Rochlin.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (18), Rochlin comenta que existe outro fator para esperar uma alta na taxa de juros — o baixo nível de desemprego no país . “Isso sugere uma renda maior, o que, por sua vez, sugere um consumo maior”, pontua o economista.



Do lado daqueles que pensam que a Selic deve cair, um argumento a seu favor é a baixa da inflação , medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). “Veio muito abaixo do esperado, o que serviu para que o mercado financeiro começasse a rever as suas previsões”, conclui Rochlin.