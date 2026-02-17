Logo R7.com
Ministério das Mulheres lança campanha contra assédio durante o Carnaval

Campanha 'Se liga ou eu ligo 180' tem o objetivo de combater o assédio e conscientizar a sociedade

Conexão Record News|Do R7

Devido aos diversos casos de assédio sexual que costumam ocorrer durante o Carnaval, o Ministério das Mulheres organizou a campanha "Se liga ou eu ligo 180" para trazer segurança e conscientização durante as festas.

