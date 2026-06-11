Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ministro da Defesa britânico renuncia ao cargo

Segundo ele, planos do premiê Keir Starmer não garantem a segurança do país

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro da Defesa do Reino Unido renunciou ao cargo em meio a disputas sobre gastos militares. Ele acusou Keir Starmer de não alocar recursos governamentais suficientes para garantir a segurança nacional durante momento crítico.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • reino-unido
  • europa
  • estados-unidos
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.