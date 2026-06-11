Ministro da Defesa britânico renuncia ao cargo

O ministro da Defesa do Reino Unido renunciou ao cargo em meio a disputas sobre gastos militares. Ele acusou Keir Starmer de não alocar recursos governamentais suficientes para garantir a segurança nacional durante momento crítico.



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