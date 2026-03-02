Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Morte de Khamenei coloca neto de Khomeini em evidência

Hassan Khomeini é visto como relativamente moderado dentro do clero iraniano

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A recente declaração da Guarda Revolucionária do Irã sobre a insegurança daqueles responsáveis pela morte de aiatolá Khamenei levanta preocupações sobre o prolongamento dos conflitos envolvendo grupos extremistas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e v&ídeo!

  • Irã
  • Morte
  • conexao-record-news
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.