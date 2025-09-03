Moscou reage após Merz dizer que Putin é o 'criminoso de guerra mais grave do nosso tempo'

Segundo o portal Reuters, o chanceler alemão afirmou em uma entrevista que o presidente Texto Vladimir Putin é um “criminoso de guerra” e talvez o mais grave da atualidade, gerando um tumulto interno no governo de Putin.



O porta-voz do Kremlin condenou tais comentários, taxando como desfavoráveis e ressaltando que deveriam ser desconsiderados. O governo russo colocou como ultrajante o mandado de prisão de 2023 contra o presidente russo pelo Tribunal Penal Internacional, com a acusação de sequestro de crianças da Ucrânia .



“A gente sempre vai ter esses personagens um pouco mais rígidos na sua forma de falar, de se posicionar, que, em geral, são também muito úteis para os seus países, para eles conseguirem propagar uma ideia de fato que talvez reflita o que a população gostaria de ouvir ou que aquele país gostaria de se posicionar”, explicou o professor Felipe Vidal para o Conexão Record News