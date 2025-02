Mundialmente, a aviação continua com os mesmos índices dos últimos anos, afirma professor

Maior uso de aviões por parte dos brasileiros aumenta número de acidentes, afirma James Waterhouse, professor do departamento de engenharia aeronáutica da Universidade de São Paulo - São Carlos, em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (7). “A gente tem uma impressão de que o número aumentou muito porque os acidentes têm acontecido em locais de grande concentração, locais que têm a total cobertura da imprensa . Hoje em dia, nós temos a parte da mídia distribuída, que filma, no passado isso não acontecia. [...] Mundialmente, a aviação continua com os mesmos índices dos últimos anos”, explica Waterhouse.



Na manhã desta sexta-feira (7), a queda de um avião de pequeno porte na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, causou duas mortes e deixou seis pessoas feridas.