Mundo enfrenta maior interrupção de fornecimento de petróleo

Agência internacional de energia vai disponibilizar 400 milhões de barris para segurar alta nos preços

Conexão Record News|Do R7

A IEA (sigla da Agência Internacional de Energia, em inglês) anunciou a liberação de 400 milhões de barris de petróleo para mitigar a queda da oferta global, prevista em 8 milhões de barris por dia em março, devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS.

  • Energia
  • Oriente médio
  • Petróleo
  • guerra

