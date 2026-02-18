Logo R7.com
Negociações entre Irã e Estado Unidos avançam

Chanceler iraniano afirmou que países chegaram a consenso sobre principais termos do acordo

Conexão Record News|Do R7

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano avançaram em meio a tensões diplomáticas. O pesquisador Lier Ferreira fala sobre o assunto.

