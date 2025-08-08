Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes

Gabinete israelense aprovou a tomada completa da maior cidade da região

Conexão Record News|Do R7

O gabinete de segurança israelense aprovou a tomada completa da maior cidade da Faixa de Gaza. De acordo com declaração do primeiro-ministro, Israel não pretende anexar o território, mas entregar no futuro para as autoridades árabes.

Após horas de reunião entre as autoridades de Israel, Benjamin Netanyahu confirmou em entrevista à emissora norte-americana Fox News a intenção de tomar toda a Faixa de Gaza, e não apenas a cidade de Gaza; segundo ele, o objetivo é a eliminação total do Hamas e o resgate completo dos reféns.

Em contrapartida, os extremistas se mostraram insatisfeitos com a decisão do governo israelense e ameaçaram o país, afirmando que tomar o controle da região seria o equivalente a sacrificar os reféns que continuam sob o domínio dos radicais.

  • Benjamin Netanyahu
  • Hamas
  • Israel

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.