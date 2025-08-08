Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes

O gabinete de segurança israelense aprovou a tomada completa da maior cidade da Faixa de Gaza . De acordo com declaração do primeiro-ministro, Israel não pretende anexar o território, mas entregar no futuro para as autoridades árabes.



Após horas de reunião entre as autoridades de Israel, Benjamin Netanyahu confirmou em entrevista à emissora norte-americana Fox News a intenção de tomar toda a Faixa de Gaza, e não apenas a cidade de Gaza; segundo ele, o objetivo é a eliminação total do Hamas e o resgate completo dos reféns.



Em contrapartida, os extremistas se mostraram insatisfeitos com a decisão do governo israelense e ameaçaram o país, afirmando que tomar o controle da região seria o equivalente a sacrificar os reféns que continuam sob o domínio dos radicais.