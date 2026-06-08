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IA identifica falhas de cibersegurança ainda não detectadas

Anthropic deve liberar ferramenta restrita para mais de 150 organizações

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A empresa norte-americana de inteligência artificial Anthropic desenvolveu uma ferramenta capaz de detectar falhas de cibersegurança ainda não identificadas por profissionais do setor.

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