Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Investigação dos EUA contra Pix mostra disputa global por controle

Relação entre EUA e Brasil revela como meio de pagamento digital se tornou tema estratégico

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A investigação dos Estados Unidos contra o Pix reacende discussões sobre a soberania nos meios de pagamento.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Pix
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.