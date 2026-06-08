Analistas elevam novamente estimativa de inflação em 2026

O mercado financeiro elevou a estimativa da inflação para 2026 de 5,09% para 5,11%, marcando a 13ª semana consecutiva de aumento, conforme o boletim Focus do Banco Central, baseado em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras.



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