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Analistas elevam novamente estimativa de inflação em 2026

É a 13ª semana seguida de aumento; expectativa faz parte do Boletim Focus, divulgado pelo BC nesta segunda (8)

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O mercado financeiro elevou a estimativa da inflação para 2026 de 5,09% para 5,11%, marcando a 13ª semana consecutiva de aumento, conforme o boletim Focus do Banco Central, baseado em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras.

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