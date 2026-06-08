Lula sanciona lei que permite renovação automática da CNH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que permite a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para motoristas que não cometeram infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!