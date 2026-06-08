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Lula sanciona lei que permite renovação automática da CNH

Vale para quem não tiver cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que permite a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para motoristas que não cometeram infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento.

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