Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entenda como crise no estreito de Ormuz beneficia negócios do Brasil

Em meio à guerra no Oriente Médio, China e Índia redirecionam compras para país sul-americano

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A crise no estreito de Ormuz beneficia o Brasil ao aumentar a demanda por petróleo no mercado global.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • China
  • Estreito de Ormuz
  • Petróleo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.