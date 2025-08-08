Nova onda de frio será parecida com as anteriores, diz meteorologista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (8), Giovanni Dolif, meteorologista, comenta que um novo ciclone na região Sul do país é “um cenário comum no inverno para a gente lidar”, com rajadas na costa chegando a 80 km/h. Temperaturas menores também são esperadas no Centro-Oeste e no sul da região Norte.



No Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro pode subir para 30°C antes de uma frente fria com trovoadas. Em São Paulo, precipitações são esperadas em baixo volume, com os termômetros podendo cair em até 10 graus no sábado (9).



A quinta onda de frio do ano começa nesta sexta-feira (8). Até a quarta-feira (13), os termômetros devem registrar queda no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste, com temperaturas 5°C abaixo da média e possibilidade de geada. Além do ar gelado, fortes rajadas de vento e ressaca podem afetar os três estados da região Sul.