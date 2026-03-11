Novas explosões são registradas no Irã e em Israel

Em Tel Aviv, alertas foram emitidos devido ao lançamento de mísseis iranianos. O exército israelense informou ter destruído parte dos lançadores. Explosões também foram registradas em Teerã.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!