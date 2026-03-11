Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novas explosões são registradas no Irã e em Israel

Teerã afirmou que pretende atacar interesses econômicos e bancários ligados aos EUA

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em Tel Aviv, alertas foram emitidos devido ao lançamento de mísseis iranianos. O exército israelense informou ter destruído parte dos lançadores. Explosões também foram registradas em Teerã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Israel
  • estados-unidos
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.