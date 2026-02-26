Número de mortes após chuvas em MG sobe para 58, segundo Defesa Civil

Subiu para 58 o número de mortos por causa das chuvas na Zona da Mata Mineira, informa o 2º tenente Leslie Amaral Menon, chefe da Diretoria de Resposta e da Diretoria de Análise Técnica da Defesa Civil do estado. Na noite desta quarta-feira (25), voltou a chover forte na região, com a Defesa Civil municipal emitindo um alerta máximo de risco.



