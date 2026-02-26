Logo R7.com
Número de mortes após chuvas em MG sobe para 58, segundo Defesa Civil

Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata Mineira neste momento; há previsão de mais chuvas

Conexão Record News|Do R7

Subiu para 58 o número de mortos por causa das chuvas na Zona da Mata Mineira, informa o 2º tenente Leslie Amaral Menon, chefe da Diretoria de Resposta e da Diretoria de Análise Técnica da Defesa Civil do estado. Na noite desta quarta-feira (25), voltou a chover forte na região, com a Defesa Civil municipal emitindo um alerta máximo de risco.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

