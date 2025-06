O que é a Convenção de Ottawa e por que Zelensky quer retirar a Ucrânia do tratado

Volodymyr Zelensky afirmou que assinou um decreto para tirar o país da Convenção de Ottawa , que proíbe a produção e uso de minas antipessoal. Segundo o presidente ucraniano, a Rússia nunca foi parte do tratado e está usando esse tipo de arma na guerra com o "máximo de cinismo".



A aprovação parlamentar ainda é necessária para ratificar a decisão. A Ucrânia assinou em 2005 a convenção que pretende eliminar totalmente o uso de minas terrestres antipessoal. Outros países que fazem fronteira com a Rússia também manifestaram o interesse de sair do tratado.



“Os países que nunca assinaram [a Convenção de Ottawa], ou que a estão abandonando, imaginam que é um cálculo estratégico apesar do prejuízo humanitário”, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor na UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News nesta segunda-feira (30). O professor explica que a finalidade deste equipamento é evitar um avanço rápido de uma força de ocupação, mas que para funcionar completamente é necessário colocar muitas minas próximas uma das outras, criando um problema para os civis que vivem na região.