O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês

“Um encerramento do conflito, eu acho que não estaria no horizonte imediato dessas conversas”, comenta Lier Ferreira, analista internacional, sobre a reunião entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o premiê polonês.



Donald Tusk afirmou que uma trégua no conflito entre Rússia e a vizinha Ucrânia pode estar próxima.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta sexta-feira (7), o especialista comenta a declaração do primeiro-ministro polonês, de que a invasão da Rússia poderia ser “congelada”.



Para Ferreira, isto revela que a ocupação que Moscou em 20% do território ucraniano pode ser mantida com apoio de outros países da região.



O analista também aponta ser "improvável que Putin aceite tropas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)” em países vizinhos à Ucrânia.



Ferreira considera este tópico sensível para o líder russo e parte importante da pauta a ser discutida no encontro entre Putin e Trump na próxima semana.