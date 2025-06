Otan não quer criar problemas com os Estados Unidos e perder apoio, afirma professor

Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), afirmou nesta terça-feira (24) que os aliados europeus não devem se preocupar com o comprometimento dos Estados Unidos com a aliança. A declaração foi feita pouco antes do início da cúpula em Haia , na Holanda, que reúne líderes dos países integrantes do tratado.



“Os países da Otan não querem criar celeuma com o ator que é, na verdade, o principal player da organização”, afirma Paulo Velasco, professor de política internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (24).



Velasco explica que a aliança surgiu na Guerra Fria e que os EUA sempre foram a principal liderança do grupo, mas que, desde o seu primeiro mandato, Trump disse diversas vezes que a Europa precisa amplicar sua capacidade de defesa.



Segundo o professor, o anúncio de que o gastos com defesa da Otan aumentará de 2% para 5% do PIB dos países membros é resultado dessa busca americana de diminuir os seus investimentos com guerras.