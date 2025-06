Otan tenta recuperar tempo perdido com aumento de investimentos na área militar; veja análise

Os países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) devem se comprometer a destinar ao menos 1,5% de seu PIB (Produto Interno Bruto) à segurança digital na próxima reunião de cúpula, marcada para terça-feira (24), segundo Vladimir Feijó, professor de relações internacionais. O analista antecipa ainda que o investimento em equipamentos para as Forças Armadas deve aumentar de 2% para 3,5% do PIB.



Na edição do Conexão Record News desta segunda-feira (23), Feijó comenta que os países membros do bloco reconhecem que não conseguem superar a Rússia — principal rival estratégico da aliança — na criação e aprimoramento de tecnologias digitais essenciais para o desenvolvimento de sua indústria bélica .