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Partido diz que Netanyahu vai concorrer à reeleição

Afirmação vem logo após Trump dizer que não tinha certeza sobre candidatura do premiê

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Benjamin Netanyahu, atual premiê de Israel, confirmou nova candidatura ao cargo. O pesquisador Lier Ferreira avaliou os desdobramentos da ação.

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