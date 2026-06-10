PEC que dá autonomia financeira ao BC é aprovada na CCJ do Senado

O 'Conexão Record News' desta quarta-feira (10) entrevistou a professora de direito constitucional Lilian Cazorla para compreender melhor a proposta de conceder maior autonomia ao Banco Central.



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