PEC que dá autonomia financeira ao BC é aprovada na CCJ do Senado
Texto transforma BC em entidade pública de natureza especial e inclui Pix na Constituição
O 'Conexão Record News' desta quarta-feira (10) entrevistou a professora de direito constitucional Lilian Cazorla para compreender melhor a proposta de conceder maior autonomia ao Banco Central.
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