Polônia anuncia reabertura de fronteiras com Belarus fechadas desde setembro

Decisão visa retomar fluxo de pessoas e mercadorias a partir de segunda-feria (17)

A Polônia anunciou a reabertura de duas passagens de fronteira com Belarus que estavam fechadas desde setembro. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira e busca restabelecer o fluxo de pessoas e mercadorias entre os países.

