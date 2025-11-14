Polônia anuncia reabertura de fronteiras com Belarus fechadas desde setembro

A Polônia anunciou a reabertura de duas passagens de fronteira com Belarus que estavam fechadas desde setembro. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira e busca restabelecer o fluxo de pessoas e mercadorias entre os países.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!