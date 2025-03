Potências como EUA e Rússia se sentem ameaçadas pelo domínio da tecnologia nuclear por outros países

Em reação à ameaça de Donald Trump de bombardear o Irã caso o país não se comprometa com um acordo nuclear, o líder supremo Ali Khamenei prometeu uma resposta firme em caso de ataques contra o país. Analistas afirmam que o Irã está perto de conseguir construir uma bomba nuclear, mas o governo nega que o programa atômico tenha fins militares.



“Do ponto de vista do direito internacional, nada impede que o Irã ou qualquer outro país desenvolva um programa nuclear, mas é evidente que as grandes potências nucleares do mundo, particularmente os Estados Unidos e a própria Rússia, não gostariam de ver outros tantos países dominando a tecnologia nuclear”, pontua o pesquisador Lier Ferreira, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31).