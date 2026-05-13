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China pede que Paquistão intensifique mediação do conflito no Oriente Médio

Chanceler ressaltou que Pequim vai continuar apoiando esforços e dará contribuição para resolução

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O ministro das Relações Exteriores da China pediu ao Paquistão para intensificar a mediação nos conflitos do Oriente Médio. Durante conversas com representantes paquistaneses, o chanceler chinês enfatizou o apoio de Pequim aos esforços de resolução do conflito.

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