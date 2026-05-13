Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump desembarca em Pequim para reuniões com Xi Jinping

Presidente vai pedir que China se abra aos negócios americanos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Donald Trump chegou à China acompanhado de empresários, como Elon Musk.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Xi Jinping
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.