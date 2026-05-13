Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estudantes podem renegociar dívidas do Fies com até 99% de desconto a partir desta quarta (13)

Entre as regras, pode participar quem firmou contrato até 2017

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A partir desta quarta-feira (13), estudantes com dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) podem renegociar seus contratos. O Ministério da Educação anunciou que os descontos podem chegar a até 99%.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • dividas
  • economia
  • fies
  • educacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.