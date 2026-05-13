Estudantes podem renegociar dívidas do Fies com até 99% de desconto a partir desta quarta (13)

A partir desta quarta-feira (13), estudantes com dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) podem renegociar seus contratos. O Ministério da Educação anunciou que os descontos podem chegar a até 99%.



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