Estudantes podem renegociar dívidas do Fies com até 99% de desconto a partir desta quarta (13)
Entre as regras, pode participar quem firmou contrato até 2017
A partir desta quarta-feira (13), estudantes com dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) podem renegociar seus contratos. O Ministério da Educação anunciou que os descontos podem chegar a até 99%.
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