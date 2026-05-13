Reino Unido vai reforçar missão defensiva no estreito de Ormuz

O Reino Unido anunciou o envio de novos equipamentos defensivos ao estreito de Ormuz. O ministro da Defesa britânico informou que serão enviados caças, navios de guerra e sistemas autônomos para busca de minas.



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