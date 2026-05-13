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Uso de IA na saúde chega a 18% dos estabelecimentos brasileiros

Pesquisa aponta desafios na adoção da tecnologia, como custos elevados

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O uso de IA (inteligência artificial) chega a 18% dos estabelecimentos de saúde no Brasil.

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