Presença americana no conflito da Caxemira é ‘fundamental’ para evitar novo confronto, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (1°), Kleber Galerani, professor de relações internacionais, analisa que o acirramento das tensões na Caxemira , região localizada entre a Índia e o Paquistão, ocorre num cenário internacional em que já existem outras guerras em larga escala .



Para o especialista, os Estados Unidos desempenham um papel essencial com a Índia, procurando se aproximar do país para fazer um contraponto à influência russa na área, e com seu tradicional aliado no Paquistão, para amenizar o clima de instabilidade dessa disputa territorial histórica — que se estende desde a época do império britânico.



A conversa do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com representantes dos países é uma forma importante da diplomacia americana atuar em prol da paz internacional, analisa Galerani.