Maduro afirma que mais de 8 milhões de venezuelanos estão prontos para eventual combate contra EUA

Novas rodadas de alistamento serão realizadas em breve para reforçar efetivo; secretário de Defesa americano diz que o país vai continuar a 'usar a força'

News das 19h|Do R7

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou, nesta quarta-feira (3), que mais de 8 milhões de venezuelanos estão prontos para um eventual combate direto contra os Estados Unidos. Segundo ele, novas rodadas de alistamento serão realizadas em breve para trazer mais pessoas para reforçar o efetivo. O líder do país não recuou e disse que está pronto para enfrentar os norte-americanos.

Em paralelo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o país continuará a “usar a força” contra suspeitos de “tráfico de drogas” na região do Caribe. A fala aconteceu horas após militares terem atacado um barco que transportava drogas supostamente da Venezuela.

  • venezuela
  • estados-unidos
  • nicolas-maduro
  • news-19-horas

