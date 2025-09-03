Maduro afirma que mais de 8 milhões de venezuelanos estão prontos para eventual combate contra EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , afirmou, nesta quarta-feira (3), que mais de 8 milhões de venezuelanos estão prontos para um eventual combate direto contra os Estados Unidos. Segundo ele, novas rodadas de alistamento serão realizadas em breve para trazer mais pessoas para reforçar o efetivo. O líder do país não recuou e disse que está pronto para enfrentar os norte-americanos.



Em paralelo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth , afirmou que o país continuará a “usar a força” contra suspeitos de “tráfico de drogas” na região do Caribe. A fala aconteceu horas após militares terem atacado um barco que transportava drogas supostamente da Venezuela.