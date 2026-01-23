Presidente Lula conversa por telefone com Xi Jinping
Líderes trataram das relações bilaterais e da ampliação da cooperação em áreas conhecimento
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira (23).
Últimas
Prazo para as inscrições do Sisu termina nesta sexta (23)
São oferecidas cerca de 274 mil vagas em mais de 7.300 cursos de graduação
China pede defesa do papel central da ONU ao Brasil
Presidentes Xi Jinping e Lula conversaram por telefone sobre papel das nações no cenário internacional
Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reúnem nesta sexta-feira (23)
Volodymyr Zelensky afirmou que documentos para encerrar guerra estão quase prontos
Pesquisa aponta Donald Trump como 'inimigo da Europa'
Levantamento foi realizado em sete países; Dinamarca é a nação com maior taxa de rejeição
Dinamarca e Otan querem reforçar a segurança no Ártico
Governos insistem que soberania do Groenlândia não está em discussão
Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular de 2026
Para garantir vagas, estudantes devem realizar matrículas pela internet
Tempestade de inverno pode atingir metade dos EUA
Ao menos 150 milhões de pessoas estarão no caminho da tempestade no fim de semana
Rússia deve doar 1 bilhão de dólares em ativos congelados para o Conselho de Paz
Putin afirmou que doação será feita devido à relação especial com povo da Palestina
Vladimir Putin recebe enviado especial dos EUA em Moscou
Presidente afirmou que encontro vai continuar com diálogo sobre solução para conflito
Trump diz que não vai anexar a Groenlândia à força
Lideranças europeias se reúnem para discutir ameaças dos EUA; presidente descartou tarifas
Donald Trump oficializa criação do 'Conselho de Paz'
Presidente classificou grupo como "um dos órgãos mais importantes" e afirmou que "todos querem participar"
Acordo Mercosul-UE será avaliado na Justiça
Objetivo é avaliar fundamentos jurídicos; caso a Corte discorde, termos podem ser alterados
Vladimir Putin diz que Groenlândia não diz respeito a Moscou
Líder russo afirmou que EUA e Dinamarca devem resolver disputa pela ilha entre eles
'O Agente Secreto' é indicado a quatro categorias do Oscar
Longa concorre como melhor filme, filme internacional, ator e direção de elenco