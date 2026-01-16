Presidente russo se coloca à disposição para mediar conflito no Oriente Médio

Com o aumento das tensões no Oriente Médio, o presidente russo, Vladimir Putin, discutiu a situação do Irã em conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!