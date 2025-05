‘Presidentes não sentam para negociar’, diz analista sobre falta de Putin em reunião com Zelensky

O pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , para se reunir diretamente com seu equivalente russo, Vladimir Putin, é algo raro nas negociações internacionais, segundo Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional. "A presença de presidentes numa primeira reunião de negociação é mais do que incomum, isso não existe desde o século 19", afirma.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (15), Cabral explica que “presidentes não sentam para negociar”. O especialista comenta que, normalmente, algum enviado especial ou o ministro das Relações Exteriores realiza os primeiros diálogos, para depois os chefes de Estado assinarem o acordo final.



Cabral ainda vê que a Ucrânia está “insolvente”, ou seja, “não consegue se sustentar, pagar salários”. Portanto, a ajuda do Ocidente, com armas, munição e financiamento, seria absolutamente necessária para a sobrevivência do país do leste europeu.



O Kremlin anunciou nesta quarta-feira (14) que Vladimir Putin não participará das negociações diretas com a Ucrânia na Turquia. A delegação russa será liderada por um assessor de Putin .



O primeiro a chegar à Turquia foi o chefe da diplomacia americana. Este encontro marca a primeira conversa direta entre representantes dos dois países desde as primeiras semanas da invasão russa em 2022.