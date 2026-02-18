Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PRF faz 71 mil autuações durante cinco dias em todo o Brasil

44,5 mil veículos foram flagrados com excesso de velocidade nas estradas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou o balanço das operações realizadas durante o feriado prolongado de Carnaval.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • carnaval
  • prf
  • acidente-de-transito

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.