Primeira-ministra da Itália faz críticas aos EUA por conflito

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fez duras críticas aos Estados Unidos pela guerra no Irã. A líder traçou paralelos entre o conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia. Segundo ela, o conflito no Leste Europeu desencadeou uma desestabilização global ampla.



