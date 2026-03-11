Logo R7.com
Primeira-ministra da Itália faz críticas aos EUA por conflito

Giorgia Meloni descreveu guerra como 'parte de tendência perigosa de intervenções'

Conexão Record News|Do R7

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fez duras críticas aos Estados Unidos pela guerra no Irã. A líder traçou paralelos entre o conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia. Segundo ela, o conflito no Leste Europeu desencadeou uma desestabilização global ampla.

